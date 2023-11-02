Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Не видел второго касания Соболева»

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев высказал мнение об отмененном голе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева во вчерашнем матче Кубка России.

«Я не видел второго касания Соболева, потому что я смотрел на мяч. Но я подумал, что он зацепил свою ногу. Оказывается, что это был мяч. Надо посмотреть повтор», - передает слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что кубковый матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился поражением «Спартака» со счетом 2:3. После шести туров «красно-белые» занимают первое место в группе, а краснодарцы идут на второй позиции.