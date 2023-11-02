Зиньковский прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Соболева

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал момент с отмененным голом форварда Александра Соболева в матче Кубка России против «Краснодара».

«Я посмотрел пенальти Соболева. Тяжёлый момент. Вроде половина ноги была за мячом, показалось, что не коснулся. Может, проскользнула. Многие будут разбирать этот момент», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Встреча шестого тура Кубка страны прошла в Москве и завершилась победой «быков» со счетом 3:2. «Спартак», несмотря на поражение, гарантировал себе первое место в группе D. «Краснодар» занимает вторую строчку.