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Кубок России

Умяров высказался об отменённом голе Соболева

02 Ноября 2023 • 09:16 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об отмененном голе нападающего Александра Соболева во вчерашнем матче Кубка России против «Краснодара».

«Я вбегал на добивание и не увидел момента, но Соболев утверждает, что не коснулся. В любом случае игрок чувствует, когда он касается мяча, а когда нет. На видео точно нельзя сказать, 50 на 50», - передает слова футболиста пресс-служба «красно-белых».

Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился поражением «Спартака» со счетом 2:3. Несмотря на домашнее фиаско, московская команда гарантировала себе первое место в группе D.

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Спартак Москва Александр Соболев Наиль Умяров ещё теги
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