Умяров назвал причину поражения «Спартака» от «Краснодара»

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от вчерашнего матча против «Краснодара» в рамках шестого тура Кубка России. «Красно-белые» на домашнем поле проиграли со счетом 2:3.

«В какой-то момент мы повели, в какой-то сравняли. К сожалению, не хватило удачи. Были хорошие моменты, однако, к сожалению, сегодня не хватило», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

Несмотря на неудачу, «красно-белые» выиграли группу D. В следующем поединке команда Гильермо Абаскаля померяется силами с московским «Локомотивом». Дерби пройдет в ближайший уик-энд.