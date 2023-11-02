Классен высказался об отменённом голе Соболева

Защитник московского «Спартака» Леон Классен высказался об отмененном голе нападающего Александра Соболева во вчерашнем кубковом матче против «Краснодара». «Красно-белые» потерпели домашнее поражение со счетом 2:3.

«Сказали, что Соболев сделал два касания. Но он и нам сказал, и после мы посмотрели - он не касался мяча», - передает слова Классена «Спорт-Экспресс».

«Спартак» завершил групповую стадию на первом месте в группе D. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против столичного «Локомотива» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.