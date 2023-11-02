Классен - о поражении «Спартака»: «Пропустили лёгкие мячи от «Краснодара»

Защитник московского «Спартака» Леон Классен высказался о матче шестого тура группового этапа Кубка России против «Краснодара». «Народная команда» потерпела домашнее поражение со счетом 2:3.

«Достаточно тяжелый матч. «Краснодар» много контролировал мяч в первом тайме, но все равно удалось уйти с победой на перерыв. Пропустили легкие мячи и тяжело создавали моменты», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Несмотря на поражение, «Спартак» финишировал на первом месте с 12 набранными баллами. Следующий поединок «красно-белые» проведут против столичного «Локомотива» в рамках Премьер-лиги.