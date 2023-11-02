Зиньковский оценил результат «Спартака» в группе Кубка России

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский пообщался с журналистами после поражения от «Краснодара» в матче шестого тура групповой стадии Кубка России. «Красно-белые» уступили на своем поле со счетом 2:3.

«Как оценю результат групповой стадии? Хороший результат. Выполнили задачу два матча назад. Сегодня было более-менее по игре, но такое случается. Групповую стадию прошли достойно», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что спартаковцы набрали 12 баллов и гарантировали себе первое место в квартете D. Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в Премьер-лиге против московского «Локомотива».