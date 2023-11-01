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​Зобнин: «Тяжело без Промеса и Джикии»

01 Ноября 2023 • 23:36 Комментировать
Спартак Москва
2:3
Краснодар

Московский «Спартак» потерпел очередное поражение, на сей раз в групповом раунде Фонбет Кубка России - команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля проиграла «Краснодару». Не принимавший участия в матче полузащитник клуба Роман Зобнин кратко прокомментировал события игры, он считает, что кадровые потери очень серьезно влияют на форму московского клуба.

- Равная игра сегодня, мелочи решили. Настрой перед «Локомотивом»? Настрой всегда один. Без Промеса и Джикии тяжело, - цитирует слова футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Локомотивом».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Георгий Джикия Квинси Промес ещё теги

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