​Зобнин: «Тяжело без Промеса и Джикии»

Московский «Спартак» потерпел очередное поражение, на сей раз в групповом раунде Фонбет Кубка России - команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля проиграла «Краснодару». Не принимавший участия в матче полузащитник клуба Роман Зобнин кратко прокомментировал события игры, он считает, что кадровые потери очень серьезно влияют на форму московского клуба.

- Равная игра сегодня, мелочи решили. Настрой перед «Локомотивом»? Настрой всегда один. Без Промеса и Джикии тяжело, - цитирует слова футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Локомотивом».