Абаскаль: «Не заслуживали поражения в этом матче, но счёт на табло»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Вы достаточно долго сейчас общались с командой. Что после такого матча сказали футболистам?

- Я ни с кем не разговаривал.

- Мы просто вас так долго ждали.

- Нет, я после матчей не разговариваю с футболистами.

- Вы сразу после финального свистка разговаривали с арбитрами. На что обращали внимание, на моменты на последних минутах?

- На офсайд на последних минутах. Он был на 100% уверен, поэтому я думаю, что он прав в этом эпизоде. Единственное, что мы говорили о том, что это концовка, последние секунды матча, обычно дают доиграть эпизод до конца. Но если он был на 100% уверен, то… Я благодарен, что мы с ним общались, потому что не так часто удается пообщаться на футбольную тему. Я это очень ценю.

- Редчайшее решение по поводу отмененного пенальти Соболева. Вы уже пересмотрели этот момент, согласны с решением тренера?

- Футбол так устроен, что иногда для того, чтобы победить, необходимо немного удачи. Я не из тех, кто полагается и сильно верит в удачу, но, к сожалению, сегодня это было так. Удар, касание, в итоге гол отменили. Я считаю, что мы не заслуживали поражения в этом матче, но счет на табло. Поэтому мы должны идти дальше.

- «Спартак» после каждого поражения должен как-то реабилитироваться перед болельщиками. Насколько сегодня качество игры позволило вам с гордостью говорить с болельщиками и футболистами?

- Сегодня играли многие футболисты, у которых было не так много минут прежде, поэтому не совсем корректно будет комментировать с этой точки зрения. Есть слабые люди, которые комментируют то, даже если не знают, о чем речь. Обоих голов можно было избежать. В последнем матче если бы не пенальти, тоже могли бы закончить ее по-другому. Сегодня тоже, как я говорил, удача была на стороне соперника. Были и ошибки с нашей стороны, но в целом я не считаю, что мы заслуженно проиграли. Еще раз повторю: не всегда та работа, которую ты делаешь, вознаграждается так, как нужно. Порой нужна и удача.