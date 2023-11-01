​Ивич: «Мы сыграли лучше «Спартака»

В шестом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Краснодар» обыграл московский «Спартак», хотя для подопечных Гильермо Абаскаля этот матч ничего не значил. События игры прокомментировал наставник «Краснодара» Владимир Ивич, он считает, что его команда проявила себя на поле лучше, чем московский гранд.

- В первом тайме была открытая игра. Во второй половине мы показали себя лучше, у нас были и шансы, и удары, это позволило выиграть сегодняшний матч, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, в следующем туре клуб сыграет с «Крыльями Советов».