Соболев кратко отреагировал на свой незасчитанный гол с пенальти

Форвард «Спартака» Александр Соболев кратко отреагировал на свой незасчитанный гол в ворота «Краснодара» с 11-метровой отметки.

«2 касания», - пишет футболист в телеграм-канале, добавляя эмоджи, изображающие смех.

Напомним, что гол с пенальти Соболева ближе к концу матча «Спартак» - «Краснодар» в Кубке России был отменён по очень редкой причине. Опорная нога Александра «поехала» перед ударом правой ногой и на сантиметры, если не миллиметры задела мяч. Тем не менее, решение видеоарбитры приняли и гол решено было не засчитывать, а «Краснодар» выиграл – 3:2.