Ивич: «9 игроков сегодня на поле было, которые не играли в течение продолжительного времени»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Что изменилось во втором тайме в игре, что позволило вам победить?

- Могу сказать, что начали мы хорошо первый тайм, забили хороший и приятный гол. После этого у соперника была штанга, и мы потеряли уверенность в себе. Также не забываем, что у нас 9 игроков сегодня на поле было, которые не играли в течение продолжительного времени. Им необходимо было время, чтобы снова адаптироваться к полю и игре. Мы тоже совершали ошибки, после них соперник забил два гола. У нас было 2-3 шанса в первом тайме, у соперника тоже. Я сказал, что в первом тайме была открытая игра. Во втором тайме мы показали себя лучше. У нас были моменты и удары, что в итоге позволило нам выиграть этот матч.

- Лучшая игра Кокшарова за ваше время в клубе?

- На самом деле Кокшарова знаю с момента, когда я сюда прибыл, когда у нас был предсезонный период. В январе я с ним познакомился, и он показал свой потенциал, свои игровые качества. Мы в нем никогда не сомневались, я рад, что он сегодня показал такую игру. И мы рады, что у нас такой игрок есть.

Конечно, не забываем, что он сегодня играл 90, можно сказать, что провел 100 минут, так как был длинный матч. Он давно не играл так много времени. В конце концов можно было ожидать, что у него немного заболят мышцы из-за того, что он давно не играл такие продолжительные матчи. На самом деле это ожидаемо, особенно когда играть против «Спартака» не у себя дома, на его поле. Сегодня он показал себя хорошо в единоборствах, хорошо себя проявил и забил два хороших гола. Мы рады из-за того, что он сегодня с нами, и что он играл. Надеюсь, что у него нет никакой травмы в сегодняшнем матче.