«Соболев! Один мяч, две ноги… сложная арифметика?!» - соцсети об отмене гола Соболева с пенальти

Пользователи социальных сетей рьяно стали комментировать отмену гола Александра Соболева с пенальти в матче Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром». При счёте 3:2 в пользу «Краснодара» «красно-белые» получили право на одиннадцатиметровый удар. Соболев с пенальти забил, но спустя мгновение главный арбитр встречи гол отменил, зафиксировав двойное касание Соболева при ударе с одиннадцатиметровой отметки.

- Какой бред, - написал один из болельщиков;

- Ёмаё… - добавил пользователь;

- Что за дичь? – задал вопрос поклонник «Спартака»;

- Соболев! Один мяч, две ноги… сложная арифметика?! – подметил фанат;

- Это бред, не было касания второй ногой, просто не слов… - написал другой пользователь сети.

Прямая текстовая трансляция матча «Спартак» – «Краснодар» прошла на нашем спортивном портале.