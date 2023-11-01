Эктов: «У нас большая скамейка, два равноценных состава»

Защитник «Краснодара» Александр Эктов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Насколько важно было с эмоциональной точки зрения одержать победу еще и такую? Когда уступали в счете, отыгрывались и в итоге вырвали?

- На самом деле настраивались на тяжелую игру. Естественно, хотели одержать победу, тем более на выезде, тем более хотели чуть оправдаться после поражения с ЦСКА, чтобы эмоциональный фон поднять. Так получилось, что во втором тайме переломили игру и добились положительного результата.

- Не обидно, что первый мяч за «Краснодар» записали не на вас, а на автогол Денисова?

- Ничего страшного, Денисова с голом тогда.

- Насколько сегодня энергозатратной получилась игра? Учитывая, что через три дня тур в РПЛ, и сегодня тренеру пришлось в концовке и основные силы в игру бросать, и тех ребят, которые сидели на замене?

- На самом деле у нас большая скамейка, у нас два равноценных состава, которые могут играть и в Кубке, и в чемпионате. Ничего страшного, что пацаны размялись перед домашней игрой с «Крыльями Советов». 15 минут - ничего страшного, только в тонус себя привели. Из-за этого всё будет в порядке в воскресенье.

- Насколько непривычно 1 ноября в +15 играть?

- Ну да, на самом деле непривычно, но в Краснодаре у нас +26. Из-за этого здесь как будто чуть прохладно.