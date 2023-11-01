Два пенальти, автогол, отмена взятия ворот из-за курьёза и камбэк: «Спартак» проиграл «Краснодару», ведя в счёте

«Спартак» и «Краснодар» вновь выдали яркий матч. Команды поочередно вели в счёте. При этом решающим стал пенальти, гол Соболева с которого был отменён, так как ВАР посчитал, что форвард сделал лишнее касание мяча.

Если в Премьер-лиге у «Спартака» дела идут не лучшим образом, то в Кубке России «красно-белые» заранее выиграли группу D, так что матч против «Краснодара» не имели для подопечных Гильермо Абаскаля. «Быки» в свою очередь подходили к матчу на третьем месте, уступая «Динамо» по дополнительным показателям. При этом «Краснодар» заранее обеспечил себе место как минимум в «Пути регионов».

Гильермо Абаскаль вновь несколько удивил стартовым составом. Во-первых, испанец решил попробовать Леона Классена в роли игрока атаки. В целом, этот эксперимент был понятен, учитывая, что для «Спартака» матч турнирного значения не имел. А вот появление с первых минут представителей основы Александра Соболева и Данила Денисова выглядело не очень ожидаемым.

«Быки» активно начали матч. В первой же атаке Кокшаров не смог замкнуть передачу с правого края. Уже в следующей атаке южане своего добились. Селихов неудачно выбил мяч, его перехватили «быки». Ахметов получил мяч слева и прострелил от лицевой, а Кокшаров с линии вратарской пробил в цель.

«Спартак» мог очень быстро сравнять счёт. Мозес прострелил слева, а Соболев с угла вратарской бил в ближний угол, но попал в штангу. «Быки» выбили мяч в аут, но после его вброса «красно-белые» заработали пенальти. Кевин в своей штрафной сзади ударил по ногам Соболеву, и сам же форвард чётко пробил с одиннадцати метров, сравнял счёт.

Тут же Мозес слева вошёл в штрафную и нанёс обводящий удар, но Агкацев спас ворота. Москвичи вообще действовали активнее, и вскоре Мелёшин выскочил один на один с вратарем соперника, но далековато отпустил мяч и не смог переиграть голкипера. Хозяева, казалось, чуть заиграли, и в середине первого тайма могли пропустить. Оборона «Спартака» провалилась, и после быстрой атаки левым флангом последовало прострел, и Кобнан бил с нескольких метров, но Селихов спас ворота.

После этого активность «Спартака» чуть спала, а «быки» как раз прибавили. Вскоре Кривцов бил линии штрафной, но получилось неточно. За три минуты до перерыва команды обменялись опаснейшими моментами. Сначала Мелёшин слева выходил на рандеву с Агкацевым, но пробил невнятно, и вратарь спас. В ответной быстрой атаке после прострела слева Кобнан бил в упор, но Селихов вновь оказался на пути футбольного снаряда.

На последней минуте тайма «красно-белые» заработали угловой, и после скидки от Соболева с линии вратарской бил Умяров, но угодил в перекладину. Однако через несколько секунд эта пара всё же создала гол. Соболев отобрал мяч на чужой половине поля, протащил к штрафной и сделал разрезающий пас на ход Умярову, который обыграл Агкацева и закатил уже в пустые ворота. Для хавбека этот гол стал первым в карьере в Кубке России. Вскоре ещё один угловой хозяев мог завершиться голом. Бабич подставлял голову под подачу, но Агкацев был на месте. В итоге на перерыв «красно-белые» ушли с минимальным преимуществом.

Второй тайм команды также начали активно на встречных курсах. Соперники обменивались подходами к воротам друг друга. В этой активности удачливее оказался «Краснодар» по истечении часа игры. После длинной передачи Алонсо со своей половины поля Кобнан получил мяч справа и прострелил на линию вратарской, откуда Кокшаров в падении замкнул и оформил дубль.

Этот гол характер матча не изменил. Обе команды продолжали делать ставку на атаку, обмениваясь выпадами. И вновь удача улыбнулась гостям. За шестнацдать минут до конца основного времени «быки» заработали угловой, разыграли его, и мяч отскочил к Эктову, который пробил издали. Удар не таил в себе опасности, но футбольный снаряд задел Денисова, изменил направление и влетел в сетку.

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Хозяева быстро могли сравнять счёт. «Красно-белые» заработали опасный штрафной, но удар Бонгонда оказался чуть выше перекладины. Хозяева продолжали действовать активно и вскоре заработали ещё один пенальти. После заброса Зиньковского Соболев выскочил к воротам, первым касанием прокинул мяч мимо Агкацева, который снес форварда. Нападающий вновь сам подошёл к мячу и забил, но гол отменили. ВАР посчитал, что в момент удара у Соболева поехала опорная нога, которой он задел футбольный снаряд перед акцентированным ударом. На 100-й минуте «Спартак» мог перевести игру в серию пенальти. Бонгонда справа прострелил на дальний угол вратарской, откуда Соболев бил в угол, но Агкацев спас.

Таким образом, «Краснодар» выходит на второе место в группе, но судьбу команды в Кубке России в четверг решит «Динамо». «Бело-голубые» опередят «быков», если не проиграют «Пари НН» за 90 минут. «Спартак» же пробился давно в плей-офф «Пути РПЛ». Обе команды теперь ждут жеребьёвки, а пока готовятся к матчам Премьер-лиги. «Спартак» в дерби померится силами с «Локомотивом». «Краснодар» же примет «Крылья Советов».