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Два пенальти, автогол, отмена взятия ворот из-за курьёза и камбэк: «Спартак» проиграл «Краснодару», ведя в счёте

01 Ноября 2023 • 22:50 Комментировать (3)
Спартак Москва
2:3
Краснодар

«Спартак» и «Краснодар» вновь выдали яркий матч. Команды поочередно вели в счёте. При этом решающим стал пенальти, гол Соболева с которого был отменён, так как ВАР посчитал, что форвард сделал лишнее касание мяча.

Протокол игры  
Спартак Москва2:3Краснодар
  3'Кокшаров Александр (0:1)
(1:1) Соболев Александр8'  
(2:1) Умяров Наиль45'  
  61'Кокшаров Александр (2:2)
Селихов АлександрРябчук Олег 73' (Хлусевич Даниил ( 73') Бабич СрджанМаслов Павел 66' (Чернов Никита ( 66') Денисов ДаниилУмяров НаильМартинс КристоферМозес Виктор 66' (Игнатов Михаил Александрович ( 66') Классен Леон  72' 75' (Бонгонда Тео ( 75') Мелёшин Павел 66' (Зиньковский Антон ( 66') Соболев Александр  87'
Запасные: Бозов НикитаЛайкин МаксимСвинов ИльяМаксименко АртёмДуарте АлексисЛитвинов Руслан
Агкацев Станислав  83'Петров Сергей 71' (Волков Сергей Александрович ( 71') Арутюнян ГеоргийТормена Витор 46' (Алонсо Хуниор ( 46') Эктов АлександрБаньяц МихайлоКривцов Никита  19'Кевин 46' (Черников Александр ( 46') Ахметов Ильзат 71' (Кади ( 71') Кобнан Мозес 87' (Сперцян Эдуард ( 87') Кокшаров Александр  90'
Запасные: Кордоба ДжонБатчи ЖоауСафонов МатвейОлусегун ДжуниорОлаcа ЛукасШтепа Михаил
01 ноября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Если в Премьер-лиге у «Спартака» дела идут не лучшим образом, то в Кубке России «красно-белые» заранее выиграли группу D, так что матч против «Краснодара» не имели для подопечных Гильермо Абаскаля. «Быки» в свою очередь подходили к матчу на третьем месте, уступая «Динамо» по дополнительным показателям. При этом «Краснодар» заранее обеспечил себе место как минимум в «Пути регионов».

Гильермо Абаскаль вновь несколько удивил стартовым составом. Во-первых, испанец решил попробовать Леона Классена в роли игрока атаки. В целом, этот эксперимент был понятен, учитывая, что для «Спартака» матч турнирного значения не имел. А вот появление с первых минут представителей основы Александра Соболева и Данила Денисова выглядело не очень ожидаемым.

«Быки» активно начали матч. В первой же атаке Кокшаров не смог замкнуть передачу с правого края. Уже в следующей атаке южане своего добились. Селихов неудачно выбил мяч, его перехватили «быки». Ахметов получил мяч слева и прострелил от лицевой, а Кокшаров с линии вратарской пробил в цель.

«Спартак» мог очень быстро сравнять счёт. Мозес прострелил слева, а Соболев с угла вратарской бил в ближний угол, но попал в штангу. «Быки» выбили мяч в аут, но после его вброса «красно-белые» заработали пенальти. Кевин в своей штрафной сзади ударил по ногам Соболеву, и сам же форвард чётко пробил с одиннадцати метров, сравнял счёт.

Тут же Мозес слева вошёл в штрафную и нанёс обводящий удар, но Агкацев спас ворота. Москвичи вообще действовали активнее, и вскоре Мелёшин выскочил один на один с вратарем соперника, но далековато отпустил мяч и не смог переиграть голкипера. Хозяева, казалось, чуть заиграли, и в середине первого тайма могли пропустить. Оборона «Спартака» провалилась, и после быстрой атаки левым флангом последовало прострел, и Кобнан бил с нескольких метров, но Селихов спас ворота.

После этого активность «Спартака» чуть спала, а «быки» как раз прибавили. Вскоре Кривцов бил линии штрафной, но получилось неточно. За три минуты до перерыва команды обменялись опаснейшими моментами. Сначала Мелёшин слева выходил на рандеву с Агкацевым, но пробил невнятно, и вратарь спас. В ответной быстрой атаке после прострела слева Кобнан бил в упор, но Селихов вновь оказался на пути футбольного снаряда.

На последней минуте тайма «красно-белые» заработали угловой, и после скидки от Соболева с линии вратарской бил Умяров, но угодил в перекладину. Однако через несколько секунд эта пара всё же создала гол. Соболев отобрал мяч на чужой половине поля, протащил к штрафной и сделал разрезающий пас на ход Умярову, который обыграл Агкацева и закатил уже в пустые ворота. Для хавбека этот гол стал первым в карьере в Кубке России. Вскоре ещё один угловой хозяев мог завершиться голом. Бабич подставлял голову под подачу, но Агкацев был на месте. В итоге на перерыв «красно-белые» ушли с минимальным преимуществом.

Второй тайм команды также начали активно на встречных курсах. Соперники обменивались подходами к воротам друг друга. В этой активности удачливее оказался «Краснодар» по истечении часа игры. После длинной передачи Алонсо со своей половины поля Кобнан получил мяч справа и прострелил на линию вратарской, откуда Кокшаров в падении замкнул и оформил дубль.

Этот гол характер матча не изменил. Обе команды продолжали делать ставку на атаку, обмениваясь выпадами. И вновь удача улыбнулась гостям. За шестнацдать минут до конца основного времени «быки» заработали угловой, разыграли его, и мяч отскочил к Эктову, который пробил издали. Удар не таил в себе опасности, но футбольный снаряд задел Денисова, изменил направление и влетел в сетку.

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Хозяева быстро могли сравнять счёт. «Красно-белые» заработали опасный штрафной, но удар Бонгонда оказался чуть выше перекладины. Хозяева продолжали действовать активно и вскоре заработали ещё один пенальти. После заброса Зиньковского Соболев выскочил к воротам, первым касанием прокинул мяч мимо Агкацева, который снес форварда. Нападающий вновь сам подошёл к мячу и забил, но гол отменили. ВАР посчитал, что в момент удара у Соболева поехала опорная нога, которой он задел футбольный снаряд перед акцентированным ударом. На 100-й минуте «Спартак» мог перевести игру в серию пенальти. Бонгонда справа прострелил на дальний угол вратарской, откуда Соболев бил в угол, но Агкацев спас.

Таким образом, «Краснодар» выходит на второе место в группе, но судьбу команды в Кубке России в четверг решит «Динамо». «Бело-голубые» опередят «быков», если не проиграют «Пари НН» за 90 минут. «Спартак» же пробился давно в плей-офф «Пути РПЛ». Обе команды теперь ждут жеребьёвки, а пока готовятся к матчам Премьер-лиги. «Спартак» в дерби померится силами с «Локомотивом». «Краснодар» же примет «Крылья Советов».

Роман Андреев

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Спартак Москва Краснодар

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Комментарии (3)
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redwhite1959
01 Ноября 2023 в 23:09
Если бы не Селихов и Соболев, то счёт мог быть 0-5 в пользу "Краснодара"(( По трансферной стоимости (ТС) игроков "Спартак" в РПЛ идёт вторым после "Зенита". А "Крылья Советов" по этому показателю - аж на восьмом месте. ТС красно-белых игроков в 2,55 раз выше самарских. Но - "Крылышки" в чемпионате идут на третьем месте, а "Спартак" - на шестом ( пусть и разница всего в два балла - это не принципиально ). Вывод напрашивается только один - Осинькин работает в разы продуктивнее и грамотнее, чем Абаскаль! А потому первый вопрос - почему такой грамотный спец как Осинькин работает в Самаре, а такой бездарь как Абаскаль - в Москве? Давно ясно, что Денисов ( как впрочем Маслов и Мелешин ) - это не уровень "Спартака", но испанец с упрямством барана постоянно ставит этого "привозчика" в основу. Одно это заставляет усомниться в тренерской квалификации рыжего(( и - второй вопрос к руководству "Спартака" - вы действительно не видите и не понимаете что с нынешним ГТ для команды - путь в никуда?((
wertygaz
01 Ноября 2023 в 22:56
Отобрали результат, даже эксперты говорят, что не должны были отменять гол с пенальти.
CELTIC FROST
01 Ноября 2023 в 22:55
Ясно одно - Соболев кафно. Впрочем. это ясно давно...
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