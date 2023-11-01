Матч кубкового Пути РПЛ «Спартак» - «Краснодар» получается результативным и очень событийным. Команды без устали забивают и забивают. На 84-й минуте спартаковцы во второй раз сравняли счет и снова после пенальти Александра Соболева. Голкипер прыгнул в правый от себя угол, а соперник на силу пробил по центру. Счет стал 3:3, но радовались спартаковцы недолго. ВАР показал, что форвард в момент удара сделал два касания мяча, поэтому гол отменяется, на табло 2:3. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Спартак» забил третий мяч в ворота «Краснодара», но арбитр его отменил по редкой причине
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