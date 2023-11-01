«Краснодар» забил третий гол в ворота «Спартака» и уже ведёт в счёте

Подходит к концу основное время кубкового матча шестого тура Пути РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Команды по очереди успели повести в счете и оказаться в роли догоняющей стороны. На 74-й минуте гости забили свой третий гол и вышли вперед - 3:2. Краснодарцы разыграли угловой с левого фланга, и Александр Эктов был выведен на удар почти от линии штрафной, мяч попал в Даниила Денисова и полетел в другую часть ворот. Александр Селихов уже не мог выручить.

При таком счете «Спартак» финиширует первым, а «Краснодар» на три очка опережает конкурентов из «Динамо».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.