«Спартак» пропустил второй гол от «Краснодара», у Кокшарова дубль

В кубковом матче «Спартак» - «Краснодар» ещё будут голы. Дело в том, что гости сравняли счёт в поединке шестого тура Пути РПЛ. На 60-й минуте лидеры Премьер-лиги провели атаку по центру после длиннющего паса Хуниора Алонсо. Мозес Кобнан вовремя прострелил на Александра Кокшарова, который оформил дубль в этом противостоянии - 2:2.

Напомним, что у спартаковцев отличились Александр Соболев с пенальти и Наиль Умяров с игры. «Краснодару» нужно сыграть как можно лучше, чтобы выиграть заочную борьбу с «Динамо» за второе место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.