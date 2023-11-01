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Ташуев: «Были академики такие с тросточками, которые, оказывается, хотели на классе сыграть»

01 Ноября 2023 • 21:50 Комментировать
Сочи
2:0
Факел

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Что не получилось?

- Не получилось выиграть.

- За счет чего хотели выиграть, но не удалось? Не выполнили установку?

- В общем у нас был сейчас достаточно серьезный разговор в раздевалке, я не буду рассказывать подробности и детали, но скажу одно, что есть у «Факела» своя изюминка, и мы ее сегодня лишились в первом тайме. Ее не было, а были академики такие с тросточками, которые, оказывается, хотели на классе сыграть. Будем брать две составляющие: расстроились, что проиграли, что понятно, но и в то же время получили хороший анализ, в том числе и я, потому что я не до конца знаю ребят, особенно тех, кто мало играл - какие у них особенности, технические, ментальные, в первую очередь, характер. Поэтому игра очень полезная. Повторяюсь, что мы хотели пройти дальше, хотели выигрывать и  готовили команду очень серьезно. К сожалению, такая данность наших ресурсов и резервов. Были моменты, которые мне не понравились. Я уже понимаю примерно who is who. В том числе я понимаю и себя в том числе, где я могу ошибиться и ошибался. Полезный матч, нужный, в то же время мы расстроили своих болельщиков и себя в том числе тоже.

- «Сочи» произвел впечатление?

- Игра была достаточно спокойная. Такое ощущение, что «Сочи» в первом тайме поначалу нас побаивался, как показалось. Мы, видимо, подняли какой-то уровень. Слава богу, что нас, возможно, поставили туда, где мы должны быть в плане отношения к делу. Мы сами себе привезли два гола фактически и начали играть не в тот футбол, который нам свойственен. Розыгрыши у штрафной академичные - это не наш стиль игры, мы хотим более агрессивно играть. Гол, к сожалению, сыграл плохую службу, в дальнейшем пропустили еще одну атаку. Понятно, что у нас в опорной зоне играл 16-летний мальчишка, ему сложно, хотя он старался и выглядел лучше, чем многие опытные футболисты. «Сочи» забил два гола, которые мы сами себе не то, что организовали, но ошиблись. Потом соперник по счету довел игру, мы не смогли, к сожалению. Достаточно беззубо сыграли.

- Почему так блекло в атаке сегодня выглядел «Факел»?

- У меня есть свои мысли, я их не могу озвучивать. Блекло - значит, блекло.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

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