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Кубок России

Наумов: «Мне очень понравилась игра Рыбчинского»

01 Ноября 2023 • 21:45 Комментировать
Локомотив Москва
3:0
Рубин

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Рыбчинского в матче с «Рубином».

Встреча шестого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и «Рубином» завершилась крупной победой москвичей со счетом 3:0. Рыбчинский провел на поле все 90 минут и записал в свой актив один голевой пас.

«Вся команда неплохо справилась, но мне очень понравилась игра Рыбчинского. Он редко выходит в основном составе, но я думаю, что настал момент, и ему можно доверять больше игрового времени», — заявил функционер Rusfootball, добавив, что Тикнизян тоже показал неплохую игру.

В текущем розыгрыше Кубка России Рыбчинский принял участие в четырех матчах и сделал один ассист.

По итогам группового этапа «железнодорожники» заняли первое место и вышли в плей-офф Пути РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Наир Тикнизян Дмитрий Рыбчинский ещё теги

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