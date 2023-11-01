Наумов: «Мне очень понравилась игра Рыбчинского»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Рыбчинского в матче с «Рубином».

Встреча шестого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и «Рубином» завершилась крупной победой москвичей со счетом 3:0. Рыбчинский провел на поле все 90 минут и записал в свой актив один голевой пас.

«Вся команда неплохо справилась, но мне очень понравилась игра Рыбчинского. Он редко выходит в основном составе, но я думаю, что настал момент, и ему можно доверять больше игрового времени», — заявил функционер Rusfootball, добавив, что Тикнизян тоже показал неплохую игру.

В текущем розыгрыше Кубка России Рыбчинский принял участие в четырех матчах и сделал один ассист.

По итогам группового этапа «железнодорожники» заняли первое место и вышли в плей-офф Пути РПЛ.