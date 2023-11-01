«Спартак» выиграл первый тайм у «Краснодара» благодаря голу Умярова

Кубковый матч «Спартак» - «Краснодар» получается очень событийным. В начале игры Александр Кокшаров замкнул прострел от Ильзата Ахметова и открыл счет. Тут же Александр Соболев с пенальти восстановил паритет. Несмотря на обилие моментов, единицы на табло горели до последних секунд первого тайма. Наиль Умяров после скидки Соболева зарядил в штангу. В следующей атаке Соболев вел мяч к линии штрафной и вовремя сыграл на Умярова, который реализовал выход один на один.

2:1, «Спартак» ведет и в любом случае финиширует первым. На втором месте «Краснодар» и «Динамо», у которого матч в запасе. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.