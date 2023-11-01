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Точилин: «Нам пока не удавалось сыграть в чемпионате и на Кубок в оптимальном составе»

01 Ноября 2023 • 21:36 Комментировать
Сочи
2:0
Факел

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Откуда взялись вот те самые силы, которые позволили сегодня индивидуальное мастерство отдельных футболистов сегодня так ярко продемонстрировать?

- Наверное, все-таки отмечу всю команду, потому что это в первую очередь командная победа. Тяжелая игра, особенно поначалу, терпели, потом игру выровняли, даже играли с преимуществом, забили хорошие два мяча. Здесь, конечно, повлияло индивидуальное мастерство некоторых футболистов, которые как раз сыграли так, как надо  было сыграть в конкретной ситуации.

- Удалось ли перезагрузиться эмоционально? Сегодня видели, как радовались в раздевалке. Кубковый матч выполнил вот такую свою роль?

- В первую очередь мы идем дальше, для нас это тоже очень важно. Второй момент: любая победа для нас в такой ситуации, в которой находимся, это определенный глоток свежего воздуха. Соответственно, будет проще готовиться и к следующей игре, поэтому хотел бы поблагодарить ребят за проявленную самоотдачу, желание. Моментами неплохо играли. Единственное - теперь надо больше работать, чтобы игра была не кусками, а больше целостная.

- Будет ли от этого сложнее в РПЛ? Все-таки дополнительная ответственность и эмоции появились. Хочется лучше сыграть и в Кубке. В то же время в лиге ситуация - не катастрофа, но, наверное, очень напрягает.

- Поэтому будем готовиться. Можно сказать, что сейчас пошла подготовка для нас к очень важной игре, потому что у нас осталось пять игр в чемпионате до перерыва. Это пять таких маленьких финалов. Для нас стоит однозначно одна задача:  в каждом матче набирать максимум очков.

- Сегодня выстрелили ветераны команды. Скажите о новичках, тех, кто вышел на поле. Можете что-то также яркое сказать?

- Опять же, не хочу никого выделять, потому что это в первую очередь командная победа, те ребята, которые вышли, отработали на 100%. Не могу сказать, что кто-то прямо удивил или открылся с другой стороны, потому что мы изначально понимали, кого приглашаем. Да, в каких-то моментах, может, давали не так много игровой практики. Но там были адаптации, травмы, к сожалению, нам пока не удавалось сыграть в чемпионате и на Кубок в оптимальном составе. Поэтому я надеюсь, что те травмированные ребята скоро подойдут, и для нас уже будет приятная головная боль - определиться со стартовым составом. Всех с победой, поздравляю ребят.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи

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