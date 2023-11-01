Сарвели — о разгроме «Рубина»: «Понимали, что нужно было побеждать»

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал крупную победу над «Рубином» (3:0) в заключительном матче группового этапа Кубка России.

«Вышли неплохо, ребята были заряжены. Понимали, что нужно было побеждать и идти дальше. Как для себя рассматривал эту игру? В принципе, я сделал то, что должен был. Вышел, забил, помог команде», — цитирует 26-летнего футболиста «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сарвели принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.

Стоит сказать, что «Локомотив», набрав 13 очков, занял первое место в группе B и вышел в плей-офф Пути РПЛ.