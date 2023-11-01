Рахимов: «Не заслужили победы, потому что нельзя так было играть по первому тайму»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- 3:0 - крупно, больно, три мяча уже в первом тайме. В какой момент наступил перелом в этой игре?

- Я бы не стал говорить, что первый гол. И в перерыве я сказал команде, что мы проиграли в трех компонентах. Это очень плохо вели борьбу, очень плохо переключались после потерь мяча и большое количество простого брака. Поэтому в первом тайме у нас все эти моменты стали складываться после первого пропущенного мяча. Мы пропустили в контратаках, где у нас были свои стандарты. Естественно, это нас никак не устраивало. Понятно, что у нас вышло достаточно большое количество игроков, которые имели возможность проявить себя и не имели такой игровой практики. Они старались, это было видно. Но как раз вот эти моменты сказались на нашей игре в первом тайме. Во втором тайме у нас более структурно стала получаться игра, но счет уже предопределил ситуацию на поле.

- Что может понравиться по такой игре вам как тренеру? В каких компонентах игры «Рубин» был хорош?

- Когда ты проигрываешь, я уже сказал команде после матча: проигрыши бывают разные, бывает так, что очень обидно проигрывать. А сегодня мы не заслужили победы, потому что нельзя так было играть по первому тайму. Если мы думаем, что мы где-то можем не доработать в каких-то моментах, то за это будем наказаны. Нас в последних матчах сильнее сделало то, что мы очень внимательно и сконцентрировано играли при любых фазах игры и выигрывали достаточно большое количество единоборств. Сегодня мы по первому тайму этого не делали.

- Есть ли какие-то положительные стороны от освобождения команды от кубковых матчей?

- Положительные? Давайте так. У нас акцент делается на чемпионат, но и в Кубке мы хотели проявить себя. У нас была достаточно сложная ситуация с составом. В любом случае я думаю, что это тот момент, когда можно сконцентрироваться на чемпионате.