Галактионов: «Был хороший матч, надо правильно готовиться к «Спартаку»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Есть элементы матча, отрезки, аспекты игры какие-то, какие вам сегодня как тренеру не понравились?

- Они всегда есть. Наверное, не бывает идеальных матчей. Они могут складываться по счету, но есть моменты в игре, которые надо улучшать. Есть и хорошие моменты, которые нас сегодня порадовали. Поэтому сегодня посмотрим, мы команду поздравили, у нас сегодня был хороший матч. Поэтому надо правильно готовиться к «Спартаку».

- Пиняев, Глушенков и Дзюба на поле появились, но моментов практически не создали. Как думаете, почему?

- Еще раз говорю, надо понять, насколько активными все были, насколько добавили агрессии и страсти, потому что счет позволял играть и создавать. Хотя подходы были, но уже не хватало конечного такого итогового удара.

- Интересуются болельщики, знали ли вы, что у Баринова следующая игра за «Локомотив» будет 200-я, и планируете ли вы его в такую дату выпустить в старте именно на «Спартак»?

- Безусловно, Баринов готовится к «Спартаку». Это наш капитан и наш лидер сегодня. Он получил небольшой отдых, потому что много матчей сыграл и за сборную, и в чемпионате, и в Кубке до этого играл. Сегодня ситуация позволяла дать игровую практику другим ребятам.