Сенников считает, что «Локомотив» хорошо комбинировал без Дзюбы в игре с «Рубином»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал победу «железнодорожников» над «Рубином».

Заключительная игра группового этапа Кубка России для «Локомотива» и «Рубина» завершилась крупной победой команды Михаила Галактионова со счетом 3:0.

«В первом тайме «Локомотив» сделал игру. Понятно, что для «Рубина» матч ничего не значил, казанцы хотели посмотреть игроков в новых связках. Это не очень получилось. «Локомотив» доминировал», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что без Дзюбы «Локомотив» показывал хороший комбинационный футбол с быстрыми атаками, но когда у казанцев вышли основные игроки, то они стали более надежно действовать при обороне.

В шести матчах «Локомотив» набрал 13 очков и выиграл группу B. «Рубин» с 4 баллами финишировал последним.