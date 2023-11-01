«Спартак» и «Краснодар» обменялись быстрыми голами

Кубковый матч «Спартак» - «Краснодар» начался с быстрого гола гостевой команды. После плохой передачи от Александра Селихова «быки» получили мяч. Ильзат Ахметов по левому краю штрафной продрался к лицевой линии и прострелил к воротам, а там самым расторопным был Александр Кокшаров, нанеся голевой удар в упор.

Спартаковцы ответили ударом в штангу и сразу заработали пенальти. К мячу подошел Александр Соболев и сильно пробил в правый угол ворот, а голкипер не угадал - 1:1.

При таком счете у «Спартака» 13 очков, у «Краснодара» - 9, у «Динамо» - 8.

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