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Абаскаль: «Должны оставаться профессионалами в любом ситуации»

01 Ноября 2023 • 20:53 Комментировать
Спартак Москва
2:3
Краснодар

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Тяжелая игра в Воронеже, есть ребята, которые не попали в заявку сегодня. Можете рассказать об их состоянии?

- У них нет достаточных кондиций, поэтому они сегодня вне списка.

- Только что был документальный фильм с вашим участием, где вы говорили о профессионализме футболистов, подчеркивали это как важную черту. Насколько для вас профессионализм играет на все 100%, когда турнирная ситуация к этому не обязывает?

- В современном футболе его окружает много вещей. Если ты не можешь находить мотивацию для того, чтобы выходить на поле в каждой игре и биться, сражаться, отдавать себя полностью за цвета этой футболки, то ты просто недостоин ее носить. Это касается как «Спартака», так и любого другого клуба, потому что это большая организация, у которой есть определенные правила, определенные вещи, которые нужно уважать и соблюдать.

- После Воронежа и перед сегодняшней игрой понадобились ли какие-то особые методы, чтобы восстановить команду эмоционально?

- Мы как профессионалы, футболисты должны оставаться ими как после побед, так и после поражений, потому что каждый матч - это отдельная история. Мы должны понимать, что он может закончиться как угодно. Будучи профессионалом ты должен быть готов делать свое дело. То, что происходит внутри, естественно, останется внутри, потому что это нельзя публиковать и оглашать. Это внутренние дела команды. Но в целом мы должны быть готовыми к любому раскладу и оставаться профессионалами в любом ситуации.

- Вопрос по составу. Пятеро защитников - кто-то сыграет в полузащите, или будет три центральных. Можете раскрыть секрет?

- Очевидно, что кто-то пойдет в полузащиту.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль

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