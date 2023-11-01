«Барсы» потушили «Факел»: «Сочи» заплыл в плей-офф, а Воронеж вылетел из Кубка России

«Сочи» и «Факел» встречались в последнем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России в матче, имевшем большое турнирное значение. Это две команды, у которых в последние недели или месяцы были проблемы с полями. Но сейчас на «Фиште» поляна приемлемая.

Для «Сочи» по раскладам всё было достаточно просто. Проигрываете любым способом – вылетаете. Побеждаете в игровое время или по пенальти – попадаете в весеннюю стадию Кубка. Да, только в плей-офф Пути регионов, но вряд ли «барсы» расстроились бы из-за того, что это не плей-офф Пути РПЛ. «Зенит» вон в прошлом году тоже попал лишь в нижнюю сетку. А «Сочи» в предыдущем сезоне вообще никуда из кубковой группы не вышел.

«Факел», кстати, год назад тоже завершил свою борьбу в Кубке на стадии группового этапа. Но сейчас либо он, либо «Сочи» точно должен был пройти дальше. Воронежцам ни в коем случае нельзя было уступать на «Фиште» ни в основное время, ни в серии пенальти. Любая победа выводила бы команду Ташуева в плей-офф, однако виктория с тремя набранными очками оставляла бы «Факелу» более предпочтительные шансы на второе место в заочном противостоянии с ЦСКА.

Матч начался с позиционных атак гостей. Время первого момента пришло на десятой минуте, когда Яколиш решил со штрафного проверить бдительность Заболотного. Оказалось, что она у Николая хорошая, и голкипер «Сочи» перевёл мяч из-под перекладины на угловой. Нереализованным ответом «Сочи» стал удар Нобоа после передачи справа от Бурмистрова. Немного почеканив мяч, Кристиан где-то с десяти метров направил его в руки Гудиева.

Темп игры был весьма невысокий, и казалось, что первый там легко обойдётся без голов. Но не обошёлся. На исходе получаса игры Мендель допустил роковую потерю на своей половине в борьбе с двумя оппонентами. Крамарич дальше запустил по левому флангу Маргасова, тот сделал доставку, и Бурмистров ногой с отскоком от газона внёс мяч в ворота воронежцев. 1:0. Это Никита так отпраздновал свой 150-й матч в футболке «Сочи».

И ведь не ограничились на этом черноморцы до перерыва. По тихой игре они удвоили счёт на 42-й минуте. Маргасов к своему ассисту приплюсовал непосредственно забитый гол. Оборона гостей провалилась, что позволило Джорджевичу принять пас Батырева на линии штрафной абсолютно свободно. Дальше последовал удар от Луки в левый нижний угол – Гудиев отразил его. Однако было же ещё добивание. Тут уже Виталий пропустил между ног от Маргасова. 2:0.

А на этом, в общем-то, и всё. «Факелу» явно не хватало огонька, чтобы обратить ход игры в свою пользу, да Ташуев почему-то держал на лавке Альшина и Аппаева. В конце игра совсем уж поблекла и разбилась на эпизоды. Итог – простая победа «Сочи», никакая не натужная. «Барсы» впервые за два года вышли в плей-офф Кубка России – в нижнюю сетку. ЦСКА, который завтра сыграет с «Оренбургом», автоматически попал в верхнюю. «Факел» же вылетел из Кубка второй раз подряд прямо из группы. Но год назад воронежцы там ни одного очка не взяли, а сейчас хотя бы дважды обыграли «армейцев».

Кирилл Иванцов