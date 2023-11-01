«Локомотив» разгромил «Рубин» и выиграл свой квартет в Кубке России

«Локомотив» не испытал проблем в заключительном матче Кубка России против «Рубина». Ещё в первом тайме «железнодорожники» повели с разгромным счётом, а после перерыва спокойно завершили матч победой, которая обеспечила первое место в группе.

Матч заключительного тура в группе В между «Локомотивом» и «Рубином» не носил серьёзного турнирного значения. Казанцы перед последним туром потеряли шансы на продолжение борьбы в турнире, в то время как «железнодорожники» обеспечили себе место в «Пути РПЛ». Единственный вопрос заключался в том, какое место «Локомотив» займёт в квартете: первое или второе.

Хотя результат скорее нужен был хозяевам, матч активнее начал «Рубин». Казалось, казанцы хотели напоследок хлопнуть дверью. Правда, стартовый натиск гостям ничего не дал, более того, одна из первых же атак хозяев завершилась взятием ворот. Рыбчинский получил мяч справа и сделал выверенную передачу на дальний угол вратарской, откуда Тикнизян забил свой очередной гол.

После этого «железнодорожники» захватили инициативу и продолжили совершать подходы к чужим воротам. Казанцы оборонялись, а потом заработали угловой и едва не сравняли счёт. После углового Грицаенко выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше цели.

Казалось, «Рубин» выровнял игру, но ещё до истечения получаса игры пропустил второй мяч. «Железнодорожники» убежали в стремительную контратаку, Тикнизян справа ворвался в штрафную, выманил на себя Шамова и покатил мяч в центр на Миранчука, который поразил уже пустые ворота.

После этого игра чуть успокоилась. «Локомотив» катал мяч без спешки, но это не помешало хозяевам довести счёт до разгромного до перерыва. Миранчук вдруг взорвался, ускорился по центру и красивым разрезающим пасом вывел Сарвели на рандеву с Шамовым. Форвард же не промахнулся. Ещё до перерыва счёт мог стать совсем уж неприличным. Миранчук сделал пас на левый угол штрафной на Тикнизяна, который мощно бил в ближний верхний угол, но гостей спас каркас ворот. Однако на перерыв «железнодорожники» ушли и так с серьёзным преимуществом.

В перерыве «Рубин» сделал сразу три замены и активно начал вторую половину. Сначала Ранджелович слева ворвался в штрафную, но пробил выше цели. Затем и Ломовицкий отправил мяч над перекладиной. В середине тайма казанцы имели реальную возможность размочить счёт. Даку слева вошёл в штрафную, переложил мяч под правую ногу и бил в ближний угол, но немного не попал. Затем Ломовицкий бил уже метров с двадцати, но получилось по центру ворот, и Гильерме с этой угрозой спокойно справился.

«Локомотив» же второй тайм проводил в энергосберегающем режиме и воротам казанцев не угрожал. Подопечные Михаила Галактионова просто ждали финального свистка, ведь счёт их более чем устраивал. Результат первого тайма так и не изменился.

Теперь «Локомотив» ждёт жеребьёвки, чтобы узнать соперника по следующей стадии. Пока же «железнодорожники» готовятся к дерби со «Спартаком» в рамках Премьер-лиги. «Рубин» же в ближайшем туре отправится на выезд к «Уралу».