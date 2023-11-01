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Кубок России

Талалаев: «У меня с командой до матча с «Динамо» был серьёзный разговор»

01 Ноября 2023 • 20:19 Комментировать
Химки
4:0
Динамо Владивосток

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу своих футболистов в матче Кубка России с владивостокским «Динамо». Представитель Мелбет-Первой лиги забил четыре безответных мяча в ворота дальневосточных гостей на домашней арене.

«Поблагодарю футболистов, после матча с «КАМАЗом» у нас был серьезный разговор, потому что пропал голод до побед, желание выигрывать, забивать, играть до конца. Рад, что он снова появился, с махачкалинским «Динамо» здорово сыграли в концовке, так что мы возвращаемся на правильные рельсы», - рассуждает Талалаев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что химчане в турнирной таблице своего первенства идут на пятом месте, в активе команды – 28 набранных очков, а отставание от первой строчки составляет всего два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев

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