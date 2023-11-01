«Краснодар» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»

В среду, 1 ноября, «Краснодар» на выезде встретится со «Спартаком» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

По решению главного тренера «быков» Владимира Ивича, в стартовом составе команды выйдут: Агкацев (вр), Петров, Тормена, Арутюнян, Эктов, Ленини, Кривцов, Баньяц, Ахметов, Мозес, Кокшаров.

Встреча «Спартака» и «Краснодара» должна будет стартовать в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что для «красно-белых» этот матч не играет турнирной роли, ведь подопечные Гильермо Абаскаля досрочно выиграли группу. Судьба кубанского коллектива пока не решена, клуб тоже вышел в плей-офф, но может оказаться как в Пути РПЛ, так и в Пути регионов.