Соболев и Мелёшин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Сегодня, 1 ноября, московский «Спартак» встретится с «Краснодаром» на «Открытие Банк Арене».

С первых минут главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль решил выпустить следующих футболистов: Селихов (вр), Денисов, Маслов, Бабич, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Мелёшин.

Начало матча заключительного тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» запланировано на 20:45 по столичному времени.

Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, первая игра между командами в рамках Кубка России завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.