​Деменко: «Ребята будут играть на победу»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко не сомневается в том, что его бывший клуб будет сражаться с московским «Спартаком» за победу в матче шестого тура группового раунда Фонбет Кубка России.

Для московского клуба, который уже обеспечил себе выход в следующий раунд, интрига исчерпана, однако этого нельзя сказать про «Краснодар». Деменко поделился своими ожиданиями от поединка:

- «Спартак» уже в Кубке все решил, а за второе место идет борьба между «Динамо» и «Краснодаром». Естественно, ребята будут играть на победу, премиальные никто не отменял, есть имиджевый момент, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.