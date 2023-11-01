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​Деменко: «Ребята будут играть на победу»

01 Ноября 2023 • 19:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.60 X 3.75 2 2.60
Через 0 ч. 44 мин.

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко не сомневается в том, что его бывший клуб будет сражаться с московским «Спартаком» за победу в матче шестого тура группового раунда Фонбет Кубка России.

Для московского клуба, который уже обеспечил себе выход в следующий раунд, интрига исчерпана, однако этого нельзя сказать про «Краснодар». Деменко поделился своими ожиданиями от поединка:

- «Спартак» уже в Кубке все решил, а за второе место идет борьба между «Динамо» и «Краснодаром». Естественно, ребята будут играть на победу, премиальные никто не отменял, есть имиджевый момент, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.


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