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Кубок России

Сергеев стал лидером Кубка России по голам, забитым после выхода на замену

01 Ноября 2023 • 19:21 Комментировать
Зенит
1:0
Крылья Советов

Форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев вечером вторника огорчил бывший клуб. Он забил «Крыльям Советов» в домашнем матче питерцев, его гол стал единственным и победным в матче.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», после этого Сергеев стал лучшим игроком Кубке России по числу голов, забитых после выхода на замену – их теперь у Ивана пять. Он опередил Федора Смолова, Сергея Рогачева и Бранислава Крунича – у каждого из них по четыре таких гола.

Напомним, что благодаря голу Сергеева «Зенит» безоговорочно выиграл квартет С с 14 баллами в активе после шести туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фёдор Смолов Бранислав Крунич Иван Сергеев ещё теги

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