Сергеев стал лидером Кубка России по голам, забитым после выхода на замену

Форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев вечером вторника огорчил бывший клуб. Он забил «Крыльям Советов» в домашнем матче питерцев, его гол стал единственным и победным в матче.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», после этого Сергеев стал лучшим игроком Кубке России по числу голов, забитых после выхода на замену – их теперь у Ивана пять. Он опередил Федора Смолова, Сергея Рогачева и Бранислава Крунича – у каждого из них по четыре таких гола.

Напомним, что благодаря голу Сергеева «Зенит» безоговорочно выиграл квартет С с 14 баллами в активе после шести туров.