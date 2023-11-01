«Сочи» удвоил перевес в матче с «Факелом»

«Сочи» и «Факел» в очной битве определяют имя счастливчика, который продолжит борьбу за национальный кубок. В конце первого тайма хозяева поля удвоили перевес над противником. С линии штрафной Лука Джорджевич нанес удар по воротам, голкипер среагировал, но первым на добивании оказался Тимофей Маргасов, который без проблем отправил мяч в сетку.

На табло 2:0. «Сочи» и ЦСКА идут на втором месте в своей группе, коллектив из Воронежа - последний.

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