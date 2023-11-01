«Локомотив» разыграл мяч до верного и удвоил счёт в матче с «Рубином»

В эти минуты «Локомотив» и «Рубин» проводят матч шестого тура кубкового Пути РПЛ. В середине первого тайма команда Михаила Галактионова забила ещё один гол в ворота казанцев. Была разыграна комбинация по центру после углового у своих ворот. Наир Тикнизян получил мяч в штрафной, сблизился с голкипером и выкатил под удар Антону Миранчуку, который поразил ворота в итоге.

Напомним, что в начале игры быстрый гол в активе Тикнизяна. «Локомотив» сделал еще один шаг к победе в группе. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.