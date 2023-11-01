Галактионов: «Мы сейчас говорили с ребятами, что принципиально вообще сегодня победить»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Кузьмичёв сегодня в старте. Давно не играл, давно не видели. Оцените, пожалуйста, насколько готов. Мы видели по сезону вариант с Бариновым в центре обороны.

- Ни разу Баринов у нас не играл в обороне. Это связано с тем, что Морозов отсутствует по пропуску по карточкам. Погостнов травмирован, вариантов особо нет, поэтому есть решение, что Кузьмичёв сегодня начнет игру. Ему уровень готовности позволяет. То, что игровой практики не было довольно давно, но сегодня как раз есть возможность ее получить и доказать свою конкурентоспособность.

- Насколько большая для вас проблема, что в последних двух официальных матчах «Локомотив» не забивает? Сегодняшняя игра может как-то повлиять на настроение с этим связанное?

- Конечно, сможет. Самое главное, что есть моменты в играх предыдущих. Реализации немножко не хватает. Сегодня как раз есть возможность. Игроки, которые выходят в стартовом составе и по ходу матча, могут эту тенденцию переломить.

- Место в таблице сегодня определится, займет «Локомотив» первую или вторую строчку, это выход дальше в Путь РПЛ. Насколько принципиально выиграть эту группу, учитывая, что при жеребьевке на вторых местах в других группах не самые слабые соперники.

- Мы сейчас говорили с ребятами, что принципиально вообще сегодня победить, чтобы показать реакцию на прошлый матч с «Ростовом». И естественно, это домашний матч на домашней арене, нам необходимо показать сегодня хорошее качество игры и переломить тенденцию перед решающим матчем в чемпионате.