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Кубок России

Черчесов посетил матч «Локомотив» - «Рубин»

01 Ноября 2023 • 18:36 Комментировать
Локомотив Москва
3:0
Рубин
1 1.55 X 4.50 2 5.90
2-й тайм

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится на трибуне кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».

Напомним, на данный момент 60-летний специалист является свободным агентом. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен минувшем летом.

Ранее СМИ активно сватали Черчесова в «Спартак», однако сам тренер заявил, что из стана «красно-белых» с ним никто не связывался.

Встреча шестого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и «Рубином» уже стартовала. Подробная текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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