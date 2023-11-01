Черчесов посетил матч «Локомотив» - «Рубин»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится на трибуне кубкового матча между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».

Напомним, на данный момент 60-летний специалист является свободным агентом. Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен минувшем летом.

Ранее СМИ активно сватали Черчесова в «Спартак», однако сам тренер заявил, что из стана «красно-белых» с ним никто не связывался.

Встреча шестого тура группового этапа Кубка России между «Локомотивом» и «Рубином» уже стартовала. Подробная текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.