Рахимов: «Шансов у нас нет, но это не значит, что мы будем отбывать номер на поле»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Это ваша последняя игра в Кубке. Какие цели и задачи на сегодняшний матч?

- Понятно, что шансов у нас нет. Но это не значит, что мы будем отбывать номер на поле, потому что все равно в любом случае вы видите по составу, у игроков есть шанс проявить себя, показать. Поэтому такие большие изменения в составе. Наверное, я предвосхищаю уже следующий вопрос по составу. Поэтому мы никак не относимся к этому матчу, как к проходному. Задача каждого из вышедших на поле футболистов - показать свои лучшие качества.

- В составе девять изменений, но в данном случае кажется, что считать количество изменений не принципиально, потому что есть игроки, которые долго не выходили на поле. Нам сложно оценить их форму. Пару слов, как они себя чувствуют сегодня?

- Раз они выходят в составе, значит, они не болеют. Всё нормально, поэтому давайте посмотрим. Наверное, поле покажет.