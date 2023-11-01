Ташуев: «Футболистам повторяю одно и то же, что они профессионалы, поэтому здесь сантиментов и эмоций нет»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Матч определяющий и для нас, и для «Сочи». Выход в следующий раунд на кону, поэтому игра очень интересная на самом деле. Будем ставить цель пройти дальше.

- Мы видим, что очень хорошая скорость набрана в последних матчах, успешное завершение. В Кубке разыграется аппетит сегодня? Чтобы не просто была победа, но и красиво все было сделано.

- Надеемся. Понятно, что состав сбитый, все держимся вместе, но взаимодействие не самое лучшее, потому что временные отрезки маленькие для взаимодействий этого состава. Структуру все знают, и все будут стараться сыграть в футбол, который мы прививаем.

- После последнего матча в чемпионате может не хватить эмоций?

- Я футболистам повторяю одно и то же, что они профессионалы и делают свою работу, поэтому здесь сантиментов и эмоций нет. Выходи и делай свою работу, дари радость зрителям, как в театре.