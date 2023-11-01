Точилин: «Конкретно на эту игру это оптимальный состав»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Для нас это такой маленький финал. Поэтому мы настраиваемся на победу, потому что только победа дает нам право пройти в следующую стадию. Отсюда соответственно и наш настрой, и выбор состава. А все остальное уже покажет игра.

- Можете назвать этот состав оптимальным? Главное отсутствие - только Юсупов?

- Конкретно на эту игру это оптимальный состав. Понятно, что у нас была перед этим тяжелая игра два дня назад. Дальше уже будем исходить от хода игры, будут ли замены, или, может, без замен сыграем. Посмотрим.

- Насколько сложным может быть эмоциональное состояние, можете рассказать? Команда едва ли не впервые продолжительное время находится внизу таблицы РПЛ, в Кубке есть возможность реабилитироваться в очередной раз. Насколько будет сложно, если, быть может, не удастся?

- Понятно, что отсутствие побед давит на ребят, на нас. Но чем хорош именно футбол, что есть конкретная игра. Выигрывай, и вот уже совсем другой настрой. Поэтому будем надеяться, что для нас всё сегодня сложится удачно.