«Сочи» и «Факел» назвали составы на очный кубковый матч

Аутсайдер РПЛ «Сочи» менее чем через полчаса примет дома команду с отличной серией без поражений – крепкий «Факел» Сергея Ташуева. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, а пока представим стартовые составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Литвинов, Дркушич, Маргасов, Нобоа, Батырев, Медведев, Крамарич, Джорджевич, Бурмистров.

«Факел»: Гудиев, Черов, Мендель, Суслов, Калинин, Ивлев, Селе, Моцпан, Яколиш, Долгов, Максимов.

Текстовую трансляцию игры группы А проведёт наш сайт. Прямо сейчас южане замыкают квартет с 5 баллами, воронежцы идут на третьем месте - 6 очков. Поэтому командам есть за что поспорить - на кону дальнейшее продолжение игры в Кубке России.