«Химки» разгромили «Динамо» Владивосток и вышли в четвертьфинал Кубка России

Подмосковные «Химки» оказались сильнее «Динамо» из Владивостока (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России Пути регионов.
Автором первого гола на 29-й минуте стал Петрос Аветисян, а на 66-й минуте Лев Скворцов удвоил преимущество своей команды. На 87-й минуте Тимур Касимов довел счет до разгромного, а уже в компенсированное время Касимов оформил дубль и установил окончательный счет на табло.
Ранее в четвертьфинал Пути регионов уже вышли «СКА-Хабаровск» и «Родина».
Протокол игры
|(1:0) Аветисян Петрос29'
|(2:0) Скворцов Лев66'
|(3:0) Корян Аршак86'
|(4:0) Касимов Тимур90'
Митрюшкин Антон•Андраде Лео•Мелентиевич Стефан•Волков Захар•Мохаммад Амир•Скворцов Лев•Хосонов Хетаг•Аветисян Петрос•Берковский Илья•Панченко Кирилл•Садыгов Илья
Бельтюков Данил•Обивалин Сергей•Сальников Илья II•Сергеев Никита•Крюков Максим•Дубровский Владислав•Дудкин Сергей•Калугин Дмитрий•Котов Дмитрий•Баев Алексей•Дорохов Егор
01 ноября. Стадион "Арена Химки" (Химки).
Бан пользователя