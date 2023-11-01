«Химки» разгромили «Динамо» Владивосток и вышли в четвертьфинал Кубка России

Подмосковные «Химки» оказались сильнее «Динамо» из Владивостока (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России Пути регионов.

Автором первого гола на 29-й минуте стал Петрос Аветисян, а на 66-й минуте Лев Скворцов удвоил преимущество своей команды. На 87-й минуте Тимур Касимов довел счет до разгромного, а уже в компенсированное время Касимов оформил дубль и установил окончательный счет на табло.

Ранее в четвертьфинал Пути регионов уже вышли «СКА-Хабаровск» и «Родина».