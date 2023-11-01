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«Химки» разгромили «Динамо» Владивосток и вышли в четвертьфинал Кубка России

01 Ноября 2023 • 18:00 Комментировать
Химки
4:0
Динамо Владивосток

Подмосковные «Химки» оказались сильнее «Динамо» из Владивостока (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России Пути регионов.

Автором первого гола на 29-й минуте стал Петрос Аветисян, а на 66-й минуте Лев Скворцов удвоил преимущество своей команды. На 87-й минуте Тимур Касимов довел счет до разгромного, а уже в компенсированное время Касимов оформил дубль и установил окончательный счет на табло.

Ранее в четвертьфинал Пути регионов уже вышли «СКА-Хабаровск» и «Родина».

Протокол игры  
Химки4:0Динамо Владивосток
(1:0) Аветисян Петрос29'  
(2:0) Скворцов Лев66'  
(3:0) Корян Аршак86'  
(4:0) Касимов Тимур90'  
Митрюшкин АнтонАндраде ЛеоМелентиевич СтефанВолков ЗахарМохаммад АмирСкворцов ЛевХосонов ХетагАветисян ПетросБерковский ИльяПанченко КириллСадыгов Илья
Запасные: Корян АршакГолубович ПетарДорохин МихаилПоройков СтаниславСтепанов ДанилМалоземов ПавелРуденко Александр АлександровичГаврилов МаксимНетфуллин РавильМагомедов БуттаКасимов ТимурБурыченков Ярослав
Бельтюков ДанилОбивалин СергейСальников Илья IIСергеев НикитаКрюков МаксимДубровский ВладиславДудкин СергейКалугин ДмитрийКотов ДмитрийБаев АлексейДорохов Егор
Запасные: Апушников ЕгорМашнев МаксимАрчибасов ЕвгенийТерентьев АртёмГруничев АлександрВасильев Александр IIЩербаков Александр
01 ноября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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