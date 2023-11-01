Текущий розыгрыш Кубка России по футболу официально остался без команд Второй лиги. Несколько минут назад турнир покинул последний представитель этой лиги – «Динамо» из Владивостока. Динамовцы проиграли на выезде «Химкам» - 0:3.

Напомним, что в шестом раунде Пути регионов Кубка России остался лишь один матч – между тольяттинским «Акроном» и астраханским «Волгарём». Оба клуба представляют Мелбет-Первую лигу.

Ранее в эту среду турнир покинул ещё один клуб из Второй лиги – таганрогский «Форте». Южане проиграли дома «СКА-Хабаровску». Также свою победу на стадии турнира одержала столичная «Родина», обыгравшая «Черноморец».