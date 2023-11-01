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Кубок России

Все клубы Второй лиги покинули Кубок России официально

01 Ноября 2023 • 17:57 Комментировать

Текущий розыгрыш Кубка России по футболу официально остался без команд Второй лиги. Несколько минут назад турнир покинул последний представитель этой лиги – «Динамо» из Владивостока. Динамовцы проиграли на выезде «Химкам» - 0:3.

Напомним, что в шестом раунде Пути регионов Кубка России остался лишь один матч – между тольяттинским «Акроном» и астраханским «Волгарём». Оба клуба представляют Мелбет-Первую лигу.

Ранее в эту среду турнир покинул ещё один клуб из Второй лиги – таганрогский «Форте». Южане проиграли дома «СКА-Хабаровску». Также свою победу на стадии турнира одержала столичная «Родина», обыгравшая «Черноморец».

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Евро-Футбол.Ру,
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Футбол онлайн
Окончен
Форте Форте
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
0
2
3.15 3.30 2.21
Видео
Окончен
Родина Москва Родина Москва
Черноморец Нв Черноморец Нв
3
0
1.83 3.55 4.10
Видео
Окончен
Химки Химки
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
4
0
1.23 5.80 11.00
Видео
71 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
3
0
1.67 4.00 5.40
Видео
71 мин
Сочи Сочи
Факел Факел
2
0
2.31 3.35 3.35
Видео
01.11.23 в 20:45
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
2.70 3.60 2.65
Видео
02.11.23 в 16:00
Акрон Акрон
Волгарь Волгарь
1.57 3.80 5.80
Видео
02.11.23 в 18:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.68 3.85 5.60
Видео
02.11.23 в 20:45
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.66 4.00 5.60
Видео
02.11.23 в 20:45
Ростов Ростов
Урал Урал
2.30 3.50 3.20
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