Дьяков: «Спартаку» важно победить при своих болельщиках и реабилитироваться за блеклую игру с «Факелом»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о предстоящем матче шестого тура группового этапа Кубка России, в котором «Спартак» примет «Краснодар».

«Для «Спартака» этот матч турнирной ценности не имеет. «Краснодару» же нужна победа. Но «Спартаку» надо реабилитироваться за очень блеклую игру с «Факелом». Важно победить при своих болельщиках», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Как считает эксперт, победа никогда не бывает лишней, ведь она придает положительных эмоций.

Матч «Спартак» - «Краснодар» пройдет 1 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.