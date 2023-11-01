Тикнизян, Миранчук и Сарвели – в основе «Локомотива» на кубковый матч с «Рубином»

Столичный «Локомотив» обнародовал состав на последний, шестой матч группового этапа Кубка России. Его менее чем через час «железнодорожники» проведут против казанского «Рубина» на «РЖД Арене».

Состав хозяев выглядит следующим образом:

Гилерме, Фассон, Кузьмичёв, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

Напомним, что для «Рубина» грядущий матч не имеет какого-то турнирного значения, а вот «Локомотив» может потерять первое место группы – всё будет зависеть от поединка между «Ростовом» и «Уралом» в этой же группе.

Текстовая трансляция грядущего матча - на нашем портале. Стартовый свисток - в 18:30, время московское!