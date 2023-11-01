Широков: «Обыграть «Краснодар» будет принципиально для «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался о предстоящем кубковом матче между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак» играет дома, шансы по идее выше. «Спартак» — лидер в своей группе. Задачу они решили, но обыграть «Краснодар» для них будет принципиально», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Встреча заключительного тура группового этапа Кубка России «Спартак» - «Краснодар» состоится сегодня, 1 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию, которую портал LiveResult организует в текстовом формате.

Напомним, в первом круге «красно-белые» одолели «быков» со счетом 2:1.