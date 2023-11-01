Рахимов выставил полурезерв на игру с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выставил полурезервный состав на игру против столичного «Локомотива». Поединок состоится совсем скоро, в 18:30 по московскому времени на столичной «РЖД Арене».

Состав казанцев выглядит следующим образом:

Шамов, Рожков, Грицаенко (к), Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

Напомним, «Рубин» уже вылетел из Кубка России и точно займёт четвёртое место в группе В. Сейчас у команды лишь 4 балла и последнее, четвёртое место квартета.

Следить за заключительным матчем клуба в турнире можно в текстовой трансляции, её организует и проведёт наш портал.