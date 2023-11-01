«Родина» разгромила «Черноморец» в кубковом матче

«Родина» с «Черноморцем» играли за право пробиться в следующий кубковый раунд. Амур Калмыков дважды и Георгий Юдинцев опасно атаковали уже в дебюте встречи. Мухаммад Султонов метров с 15 попал в штангу. А в середине тайма Илья Камышев с подступов к штрафной результативно пробил в левый нижний угол - 1:0. В конце 45-минутки Владислав Самко во вратарской выполнил прострел, и от Олега Красильниченко мяч срикошетил в сетку. В начале второго тайма неприкрытый Калмыков головой забил третий мяч. Он же вскоре забил снова, но из офсайда. В концовке Никита Голдобин с нескольких метров мог расстреливать ворота гостей, но попал в соперника.

3:0, «Родина» шагнула дальше.