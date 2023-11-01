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«Родина» разгромила «Черноморец» в кубковом матче

01 Ноября 2023 • 17:00 Комментировать
Родина Москва
3:0
Черноморец Нв

«Родина» с «Черноморцем» играли за право пробиться в следующий кубковый раунд. Амур Калмыков дважды и Георгий Юдинцев опасно атаковали уже в дебюте встречи. Мухаммад Султонов метров с 15 попал в штангу. А в середине тайма Илья Камышев с подступов к штрафной результативно пробил в левый нижний угол - 1:0. В конце 45-минутки Владислав Самко во вратарской выполнил прострел, и от Олега Красильниченко мяч срикошетил в сетку.  В начале второго тайма неприкрытый Калмыков головой забил третий мяч. Он же вскоре забил снова, но из офсайда. В концовке Никита Голдобин с нескольких метров мог расстреливать ворота гостей, но попал в соперника.

3:0, «Родина» шагнула дальше.

Протокол игры  
Родина Москва3:0Черноморец Нв
(1:0) Камышев Илья26'  
(2:0) Самко Владислав45'  
(3:0) Калмыков Амур50'  
Айдаров СергейПлиев Заурбек 53' (Кочиев Хетаг ( 53') Кризан МитчаСокол АртёмЮдинцев Георгий 46' (_Nasyrov I. ( 46') Камышев ИльяВачхольз Уэсли НатаБакаев СолтмурадСултонов МухаммадСамко ВладиславКалмыков Амур 80' (Шилов Дмитрий ( 80')
Запасные: Тананеев ДмитрийШакеров РинатШилов ДанилаДмитриев ОлегКлещенко АлександрГордюшенко АстемирБезчаснюк АлександрГолдобин НикитаТурищев МаксимНасыров ИсламжанОснов Герман
Филиппов МихаилКрасильниченко Олег 56' (_Saaduev S. ( 56') Кириленко ВладиславКумбурович Никола  67'Хагур РусланБудагян Юрий 77' (Магомедов Зикрула ( 77') Климов НикитаАдаев ВладиславПанамарев Никита 56' (Басыров Станислав ( 56') Абакаров Магомед 56' (Маклаков Иван ( 56') Делькин Артём
Запасные: Гараев ВикторТюрин МатвейСаадуев ШамильГурченко ДаниилГречкин Алексей
01 ноября. Стадион "Спартаковец" (Москва).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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