«Родина» разгромила «Черноморец» в кубковом матче

«Родина» с «Черноморцем» играли за право пробиться в следующий кубковый раунд. Амур Калмыков дважды и Георгий Юдинцев опасно атаковали уже в дебюте встречи. Мухаммад Султонов метров с 15 попал в штангу. А в середине тайма Илья Камышев с подступов к штрафной результативно пробил в левый нижний угол - 1:0. В конце 45-минутки Владислав Самко во вратарской выполнил прострел, и от Олега Красильниченко мяч срикошетил в сетку. В начале второго тайма неприкрытый Калмыков головой забил третий мяч. Он же вскоре забил снова, но из офсайда. В концовке Никита Голдобин с нескольких метров мог расстреливать ворота гостей, но попал в соперника.
3:0, «Родина» шагнула дальше.
Протокол игры
|(1:0) Камышев Илья26'
|(2:0) Самко Владислав45'
|(3:0) Калмыков Амур50'
Айдаров Сергей•Плиев Заурбек53' (Кочиев Хетаг (53') •Кризан Митча•Сокол Артём•Юдинцев Георгий46' (_Nasyrov I. (46') •Камышев Илья•Вачхольз Уэсли Ната•Бакаев Солтмурад•Султонов Мухаммад•Самко Владислав•Калмыков Амур80' (Шилов Дмитрий (80')
Филиппов Михаил•Красильниченко Олег56' (_Saaduev S. (56') •Кириленко Владислав•Кумбурович Никола• 67'Хагур Руслан•Будагян Юрий77' (Магомедов Зикрула (77') •Климов Никита•Адаев Владислав•Панамарев Никита56' (Басыров Станислав (56') •Абакаров Магомед56' (Маклаков Иван (56') •Делькин Артём
01 ноября. Стадион "Спартаковец" (Москва).
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